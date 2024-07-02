В «Барселоне» определились с запросом по центральному защитнику Жюлю Кунде.

Интерес к 25-летнему футболисту проявляет лондонский «Арсенал», уже связавшийся с каталонцами по вопросу возможного трансфера. По обновлённым сведениям Sport, в «Барселоне» готовы рассмотреть возможность продажи француза, если за него будет предложено не меньше 60 млн евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость центрбека в 45 млн евро. В прошедшем сезоне игрок провёл 48 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами и четырьмя ассистами.

Ранее интерес к Кунде приписывался ещё одному гранду Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед».