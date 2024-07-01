Директор «Болоньи»: «Думаю, Калафьори не перейдёт в «Ювентус»

Технический директор «Болоньи» Джованни Сартори ответил на вопрос о будущем центрального защитника Рикардо Калафьори.

Футболист сборной Италии ещё в мае договорился с «Ювентусом», о чём неоднократно сообщали авторитетные источники. Несмотря на это, переход, похоже, не состоится, поскольку туринцы не смогли убедить «Болонью».

Вместо этого 22-летний игрок с высокой вероятностью переберётся в Английскую премьер-лигу или другой зарубежный чемпионат.

«Я думаю, что он не перейдёт в «Ювентус». Возможно, он отправится за границу, если мы согласимся его продать. Мы бы хотели сохранить Рикардо, поэтому посмотрим, что получится», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Сартори.