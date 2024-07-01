Игрок сборной Англии мечтал о переходе в «Ливерпуль», но сделка не состоялась

Вингер «Ньюкасла» и сборной Англии Энтони Гордон хотел продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«Красные» были названы одними из главных претендентов на 23-летнего футболиста в прошлом месяце. По информации инсайдера Фабрицио Романо, узнав об интересе «Ливерпуля», Гордон был «вне себя от счастья» – он очень хотел, чтобы трансфер состоялся. Однако до конкретных переговоров между клубами дело так и не дошло.

Стоимость Энтони Гордона, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 60 млн евро. В прошедшем сезоне воспитанник «Эвертона» отметился 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами в 35 матчах за «Ньюкасл» в Премьер-лиге.