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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок сборной Англии мечтал о переходе в «Ливерпуль», но сделка не состоялась

01 Июля 2024 • 22:46 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Вингер «Ньюкасла» и сборной Англии Энтони Гордон хотел продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«Красные» были названы одними из главных претендентов на 23-летнего футболиста в прошлом месяце. По информации инсайдера Фабрицио Романо, узнав об интересе «Ливерпуля», Гордон был «вне себя от счастья» – он очень хотел, чтобы трансфер состоялся. Однако до конкретных переговоров между клубами дело так и не дошло.

Стоимость Энтони Гордона, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 60 млн евро. В прошедшем сезоне воспитанник «Эвертона» отметился 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами в 35 матчах за «Ньюкасл» в Премьер-лиге.

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