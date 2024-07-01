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«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб слухи

01 Июля 2024 • 22:36 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
18.08 18:00

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс остаётся трансферной целью «Челси».

Лондонский клуб без проблем выплатит 60 млн евро отступных, как предусматривает нынешний контракт испанца, а также обеспечит игроку требуемую зарплату – около 15-20 млн евро в год, докладывает журналист Давид Бернабеу. Несмотря на это, Уильямс по-прежнему предпочитает вариант с переходом в «Барселону». 21-летний футболист будет ждать предложения от «сине-гранатовых».

Именно «Барселона» уже не первый месяц считается главным претендентом на Нико Уильямса, но провернуть трансфер ей мешают финансовые трудности. Судя по всему, сделка будет возможна лишь в том случае, если каталонцы продадут кого-то из своих дорогостоящих игроков.

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Челси Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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