«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс остаётся трансферной целью «Челси».

Лондонский клуб без проблем выплатит 60 млн евро отступных, как предусматривает нынешний контракт испанца, а также обеспечит игроку требуемую зарплату – около 15-20 млн евро в год, докладывает журналист Давид Бернабеу. Несмотря на это, Уильямс по-прежнему предпочитает вариант с переходом в «Барселону». 21-летний футболист будет ждать предложения от «сине-гранатовых».

Именно «Барселона» уже не первый месяц считается главным претендентом на Нико Уильямса, но провернуть трансфер ей мешают финансовые трудности. Судя по всему, сделка будет возможна лишь в том случае, если каталонцы продадут кого-то из своих дорогостоящих игроков.