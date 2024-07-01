Гиу отклонил предложение «Барселоны» перед уходом в «Челси» – названы условия

Новичка «Челси» Марка Гиу не устроили условия, предложенные «Барселоной».

Каталонский клуб не хотел расставаться с 18-летним игроком, поэтому предлагал тому подписать новый контракт. По сведениям журналиста Фернандо Поло, в «Барселоне» были готовы платить форварду порядка 2 млн евро в год, также тот получил бы место в первой команде в случае выхода в старте как минимум в 50% матчей дубля в предстоящем сезоне. Игрок ответил отказом, а позднее оформил переход в «Челси».

Трансфер Марка Гиу обошёлся лондонцам в 6 млн евро. Испанец заключил с английским клубом договор, рассчитанный до 2029 год и предусматривающий возможность пролонгации ещё на один сезон.