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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» объявил о трансфере нападающего «Барселоны» официально

01 Июля 2024 • 18:39 Комментировать

Испанский нападающий Марк Гиу перебрался из «Барселоны» в «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонского коллектива.

18-летний воспитанник каталонцев подписал контракт с «Челси» до середины 2029 года.

— Я очень счастлив, что подписал контракт с «Челси». Я не мог уснуть перед поездкой, потому что был сильно взволнован. АПЛ – моя мечта, — цитирует Гиу клубная пресс-служба.

В прошедшем сезоне форвард появился на поле в семи играх за основную команду «Барселоны» и забил два мяча.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, покупка Гиу обошлась «Челси» в шесть миллионов евро.

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