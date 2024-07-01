30-летний Росс Баркли официально вернулся в бирмингемскую «Астон Виллу». О подписании контракта с игроком сообщает пресс-служба «вилланов». Срок контракта пока не разглашается.

Баркли провёл минувший сезон в клубе «Лутон Таун», «шляпники» вылетели из АПЛ. В 2020-2021 годах Росс уже выступал за «Астон Виллу», тогда бирмингемцы арендовали игрока у «Челси».

В прошлом сезоне Баркли сыграл в 37 матчах за «Лутон Таун» в рамках всех официальных турнирах. В них ему удалось оформить шесть забитых голов и пять голевых передач.

«Астон Вилла» по итогу прошлого сезона стала четвёртой в рамках АПЛ, в новом сезоне бирмингемский клуб сыграет впервые за долгие годы в Лиге чемпионов.