Вингер лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин с высокой долей вероятности останется в клубе.

Как утверждает журналист Экрем Конур, руководство «шпор» намерено воспользоваться опцией на продление контракта с 31-летним футболистом до лета 2026 года. Отмечается, что данный пункт прописан в текущем соглашении Сона.

Ранее сам игрок признался, что его не волнуют деньги, и он хочет продолжать выступать за «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне вингер принял участие в 35 матчах Английской премьер-лиги, забил 17 мячей и записал на свой счет десять голевых передач.

Действующий контракт Сона с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.