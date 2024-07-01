Де Брёйне не исключил уход из «Манчестер Сити» ради больших денег

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

— Я видел много заголовков о переходе в Саудовскую Аравию, но я ни с кем не разговаривал. У меня достаточно денег, но если поступит предложение с невероятной суммой, то это будет хорошо для моей семьи, родственников, друзей и будущих внуков, — цитирует де Брёйне HLN.

33-летний хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Действующее трудовое соглашение бельгийца с «горожанами» истекает следующим летом.

Согласно данным порталаTransfermarkt, стоимость де Брёйне составляет 50 миллионов евро.