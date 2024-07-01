Амрабат может остаться в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» всё ещё раздумывает над тем, стоит ли оставлять в команде опорного полузащитника Софьяна Амрабата, который в прошлом сезоне выступал за манкунианцев на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

Отметим, что сам Амрабат готов остаться в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. Руководство англичан ранее не хотело оставлять футболиста, но марокканец хорошо проявил себя в финальной части сезона, что заставило клуб задуматься.

«Манчестер Юнайтед» ранее заплатил за аренду Амрабата 10 миллионов евро. В сделку также была прописана опция выкупа за 20 миллионов евро, которой англичане всё ещё могут воспользоваться.