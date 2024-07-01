«Манчестер Сити» интересен топ-игрок «Баварии»

«Манчестер Сити» изучает трансферный рынок, подумывая о возможностях по усилению состава команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на SunSport, «горожанам» интересен Йозуа Киммих из «Баварии».

Стоит сказать, что слухи уже давно связывают 29-летнего Киммиха с «Баварией». Действующий контракт связывает футболиста с мюнхенским клубом до середины 2025 года. Если «Бавария» не продлит трудовое соглашение с Йозуа, то клубу будет выгоднее продать топ-игрока, чтобы не потерять его через год бесплатно.

В сезоне 2023/2024 Йозуа Киммих провёл 43 матча, в которых забил два гола и отдал десять голевых передач.