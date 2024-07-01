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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Атлетико» хочет подписать игрока сборной Испании из АПЛ

01 Июля 2024 • 14:22 Комментировать

«Атлетико» строит планы по усилению состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает портал TodoFichajes, мадридцы хотят подписать нового левого защитника, и на радаре клуба находится Марк Кукурелья.

Проблемой может стать высокий ценник, который будет запрашивать «Челси». Летом 2022 года лондонский клуб заплатил за испанца 65,3 миллиона евро. При этом портал Transfermarkt сейчас оценивает 25-летнего игрока в 25 миллионов евро.

Марк Кукурелья является воспитанником академии «Барселоны». При этом за первую команду «сине-гранатовых» защитник провёл только один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Марк Кукурелья трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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