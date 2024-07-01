Японский полузащитник Даити Камада присоединился к «Кристал Пэлас». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

27-летний футболист перебрался в «Кристал Пэлас» из итальянского «Лацио» на правах свободного агента. С новым клубом Камада заключил трудовой договор на два года.

Камада защищал цвета «Лацио» с августа 2023 года. За это время японец появился на поле в 38 матчах с учетом всех турниров, забил два мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро.