«Тоттенхэм» подписал нового полузащитника

Лондонский «Тоттенхэм» выиграл конкуренцию за полузащитника «Лидса» Арчи Грэя, который являлся трансферной целью многих топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» закрыли сделку за 47 миллионов евро.

Отмечается, что в обратном направлении последует центральный защитник Джо Родон, который уже выступал за «Лидс» в прошлом сезоне на правах аренды. Валлиец обойдётся «павлинам» в сумму в районе 12 миллионов евро.

18-летний Грэй ранее также находился в списке интересов «Ливерпуля», мюнхенской «Баварии» и «Челси». В прошлом сезоне полузащитник отметился одним голом и двумя результативными передачами в Чемпионшипе.