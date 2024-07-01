Лондонский «Челси» посредством своего официального сайта объявил об уходе защитника Льюиса Холла. 19-летний футболист стал полноценным игроком «Ньюкасла» после сезонной аренды.

Льюис Холл является универсальным игроком – он может играть слева в защите и полузащите, а также в центральной части поля. За сезон в «Ньюкасле» Холл провёл 22 официальных матча, в которых забил два гола.

Добавим, что прошлым летом Льюис Холл дебютировал за молодёжную сборную Англии.

Несмотря на юный возраст, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Холла в приличную сумму – в 18 миллионов евро.