«Астон Вилла» посредством своего официального сайта объявила о пополнении в составе. В бирмингемский клуб перешли центральный полузащитник Энцо Барренечеа и атакующий полузащитник Самуэль Айлинг.

О том, на какой срок рассчитаны контракты 23-летнего Барренечеа и 20-летнего Айлинга, «вилланы» в пресс-релизе не рассказывают.

Стоит сказать, что днём ранее было объявлено о переходе бразильского полузащитника Дугласа Луиса по обратному маршруту – из «Астон Виллы» в «Ювентус».

Добавим, что в следующем сезоне «Астон Вилла» будет представлять Английскую премьер-лигу в Лиге чемпионов.