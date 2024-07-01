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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» объявила о переходе двух игроков из «Ювентуса» официально

01 Июля 2024 • 13:10 Комментировать

«Астон Вилла» посредством своего официального сайта объявила о пополнении в составе. В бирмингемский клуб перешли центральный полузащитник Энцо Барренечеа и атакующий полузащитник Самуэль Айлинг.

О том, на какой срок рассчитаны контракты 23-летнего Барренечеа и 20-летнего Айлинга, «вилланы» в пресс-релизе не рассказывают.

Стоит сказать, что днём ранее было объявлено о переходе бразильского полузащитника Дугласа Луиса по обратному маршруту – из «Астон Виллы» в «Ювентус».

Добавим, что в следующем сезоне «Астон Вилла» будет представлять Английскую премьер-лигу в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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