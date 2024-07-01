«Манчестер Юнайтед» предложил контракт защитнику «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» обратился к центральному защитнику мюнхенской «Баварии» с предложением о контракте. Напомним, команда Эрика тен Хага активно пытается заполучить Маттейса де Лигта, который не против покинуть свой нынешний клуб и воссоединиться со своим бывшим тренером.

По информации от журналиста Марка Вервея, «Манчестер Юнайтед» предложил де Лигту контракт до 2029 года. Ожидается, что соглашение между сторонами будет достигнуто в ближайшее время.

«Манчестер Юнайтед» также пытается достичь компромисса с «Баварией» по поводу суммы компенсации. Два года назад мюнхенский клуб заплатил за нидерландца 67 миллионов евро туринскому «Ювентусу».