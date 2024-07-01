«Ливерпуль» отказался покупать нападающего сборной Англии

Нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Энтони Гордон не перейдет в «Ливерпуль». Как стало известно журналистам The Telegraph, мерсисайдцы отказались подписывать 23-летнего игрока из-за требования «сорок» включить в сделку защитника Джаррела Куансу. «Красные» не собираются расставаться со своим воспитанником.

В прошедшем сезоне Гордон принял участие в 49 поединках за «Ньюкасл». Вингер отметился 12 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Трансферная стоимость Энтони составляет 60 миллионов евро.

Добавим, что в настоящий момент Гордон выступает за сборную Англии на чемпионате Европы – 2024.