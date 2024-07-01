Полузащитник «Лестера» прошёл первую часть медосмотра в «Челси»

Лондонский «Челси» близок к приобретению полузащитника «Лестера» Кирнана Дьюсбери-Холла, который уже успел пройти первую часть медосмотра. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации от источника, вторую часть медосмотра футболист пройдёт уже сегодня, после чего подпишет контракт с лондонским клубом. Напомним, «Челси» перехватил Дьюсбери-Холла у «Брайтона», который пару дней назад согласовал трансфер с «Лестером».

Кирнан должен обойтись «Челси» в сумму в районе 35 миллионов евро. В прошлом сезоне Дьюсбери-Холл был одним из лучших игроков «Лестера» и помог команде вернуться в Английскую премьер-лигу.