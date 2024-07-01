Де Лигт ожидает момента, когда английский топ-клуб согласует его трансфер с «Баварией»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт готов перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Марка Вервея, нидерландец ожидает, когда «Манчестер Юнайтед» согласует его трансфер с руководством «Баварии».

Напомним, в воссоединении с центральным защитником заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который работал с де Лигтом во главе амстердамского «Аякса».

Руководство «Баварии» не против этим летом расстаться с де Лигтом, так как нидерландец показал нестабильную игру в первых двух сезонах после трансфера из туринского «Ювентуса».