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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нацелился на защитника сборной Италии

01 Июля 2024 • 09:45 Комментировать

Лондонский «Челси» этим летом может пополнить свои ряды центральным защитником сборной Италии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синие» интересуются Рикардо Калафьори, который провёл отличный сезон в составе «Болоньи».

Итальянский защитник с большой долей вероятности уйдёт на повышение в это трансферное окно. Заинтересованные клубы ждут момента, когда «Болонья» окончательно сообщит сумму, за которую будет готова расстаться с футболистом.

Ранее сообщалось, что «Челси» ищет левоногого защитника. Калафьори считается одним из приоритетных кандидатов для руководства лондонского клуба. Напомним, в услугах Рикардо также заинтересован «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Челси Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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