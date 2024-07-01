«Челси» нацелился на защитника сборной Италии

Лондонский «Челси» этим летом может пополнить свои ряды центральным защитником сборной Италии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синие» интересуются Рикардо Калафьори, который провёл отличный сезон в составе «Болоньи».

Итальянский защитник с большой долей вероятности уйдёт на повышение в это трансферное окно. Заинтересованные клубы ждут момента, когда «Болонья» окончательно сообщит сумму, за которую будет готова расстаться с футболистом.

Ранее сообщалось, что «Челси» ищет левоногого защитника. Калафьори считается одним из приоритетных кандидатов для руководства лондонского клуба. Напомним, в услугах Рикардо также заинтересован «Арсенал».