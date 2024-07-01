«Реал» может продать Лунина в английский клуб

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин может оказаться в Английской премьер-лиге. Об этом информируют журналисты El Nacional.

Согласно сведениям источника, в подписании украинского вратаря заинтересован лондонский «Арсенал». Главный тренер команды Микель Артета лично настаивает на переходе Лунина. «Королевский» клуб, в свою очередь, готов отпустить Андрея, если за него заплатят порядка 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне вратарь провел 32 поединка за «сливочных» во всех турнирах, в 12 из которых сохранил свои владения на замке. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.