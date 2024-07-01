Вингер Янкуба Минте перебрался из «Ньюкасла» в «Брайтон».

Подписание 19-летнего футболиста подтвердила пресс-служба «чаек». По данным Transfermarkt, стоимость трансфера гамбийца составила 38,8 млн евро – самое дорогостоящее приобретение в истории «Брайтона». Предыдущий рекорд был установлен годом ранее, когда клуб купил у «Уотфорда» Жоао Педро за 34,2 млн евро.

В прошедшем сезоне Янкуба Минте выступал за нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды. В составе коллектива из Роттердама игрок провёл 37 матчей, записав на свой счёт 11 забитых мячей и шесть результативных передач во всех турнирах.