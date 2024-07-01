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Де Брёйне ответил на вопрос о будущем в «Манчестер Сити»

01 Июля 2024 • 02:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о своих планах.

Контракт бельгийца, недавно отметившего 33-летие, истекает по окончании предстоящего сезона. По слухам, интерес к звёздному хавбеку проявляют клубы из Саудовской Аравии.

«Меня ждёт спокойное лето. После Евро я буду наслаждаться отпуском, а потом вернусь в расположение «Манчестер Сити». Предполагаю, что переговоры с клубом состоятся в ближайшие месяцы», – приводит журналист Кристоф Терре слова де Брёйне.

В понедельник сборная Бельгии сыграет против Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.

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