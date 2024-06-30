Полузащитник «Лидса» Арчи Грэй близок к переходу в «Тоттенхэм». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По сведениям источника, «Тоттенхэм» ведет переговоры с «Лидсом» по трансферу 18-летнего хавбека, который сам заинтересован в переезде в Лондон. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» близок к покупке Грэя за 41,5 млн евро.

В прошедшем сезоне футболист появился на поле в 52 встречах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором двух ассистов.

Контракт Грэя с «Лидсом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.