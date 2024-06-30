Полузащитник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, «Челси» и «Лестер» ведут активные переговоры по трансферу 25-летнего Дьюсбери-Холла. По данным источника, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Источник добавил, что из-за возможного трансфера Дьюсбери-Холлу пришлось отложить свой отпуск, чтобы в случае сделки оперативно пройти медосмотр в «Челси».

В прошлом сезоне хавбек появился на поле в 49 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет 15 голевых передач.

Контракт Дьюсбери-Холла с «Лестером» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.