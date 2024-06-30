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«Челси» не собирается обменивать Джексона на Исака

30 Июня 2024 • 23:35 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
17.08 17:00

В «Челси» на намерены включать нападающего Николаса Джексона в сделку по Александру Исаку.

Швед, принадлежащий «Ньюкаслу», стал одной из трансферных целей «синих», однако приобрести его будет непросто из-за солидного ценника. По слухам, чтобы упростить задачу, «Челси» был готов включить в дело своего форварда Николаса Джексона, однако известный инсайдер Фабрицио Романо эту информацию не подтвердил. Как докладывает итальянский журналист, лондонцы считают Джексона важным игроком, поэтому не собираются отдавать его в «Ньюкасл» в обмен на Исака.

Отмечается также, что «сороки» требуют за свою звезду порядка 120-125 млн фунтов стерлингов (140-147 млн евро).

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Александр Исак Николас Джексон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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