«Челси» не собирается обменивать Джексона на Исака

В «Челси» на намерены включать нападающего Николаса Джексона в сделку по Александру Исаку.

Швед, принадлежащий «Ньюкаслу», стал одной из трансферных целей «синих», однако приобрести его будет непросто из-за солидного ценника. По слухам, чтобы упростить задачу, «Челси» был готов включить в дело своего форварда Николаса Джексона, однако известный инсайдер Фабрицио Романо эту информацию не подтвердил. Как докладывает итальянский журналист, лондонцы считают Джексона важным игроком, поэтому не собираются отдавать его в «Ньюкасл» в обмен на Исака.

Отмечается также, что «сороки» требуют за свою звезду порядка 120-125 млн фунтов стерлингов (140-147 млн евро).