Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу и нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш ещё могут остаться в «Барселоне».

Напомним, ранее «Барселона» объявила об уходе обоих футболистов в связи с истечением арендных соглашений, однако позже новость была удалена.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, ситуация по Канселу и Фелишу остается открытой. Утверждается, что «Барселона» сообщила агенту игроков Жорже Мендешу о желании сохранить его клиентов в команде.

Источник отмечает, что «Барселона» продолжает вести переговоры с «Манчестер Сити» и «Атлетико».

По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании.