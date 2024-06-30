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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» продолжает вести переговоры по Канселу и Фелишу слухи

30 Июня 2024 • 23:28 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу и нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш ещё могут остаться в «Барселоне».

Напомним, ранее «Барселона» объявила об уходе обоих футболистов в связи с истечением арендных соглашений, однако позже новость была удалена.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, ситуация по Канселу и Фелишу остается открытой. Утверждается, что «Барселона» сообщила агенту игроков Жорже Мендешу о желании сохранить его клиентов в команде.

Источник отмечает, что «Барселона» продолжает вести переговоры с «Манчестер Сити» и «Атлетико».

По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании.

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