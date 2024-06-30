Защитник «Барселоны» Рональд Араухо вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Маттео Моретто, интерес «красных дьяволов» к Араухо остыл. Сообщается, что английский гранд решил переключиться на защитника «Баварии» Маттейса де Лигта.

Источник отмечает, что спортивный директор «Барселоны» Деку продолжает вести переговоры с агентами Араухо о продлении трудового соглашения.

В минувшем сезоне 25-летний Араухо принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал три ассиста.

Действующий контракт уругвайца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года.