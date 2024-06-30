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«Бавария» не ведёт борьбу за Угарте, главный претендент на игрока – топ-клуб АПЛ

30 Июня 2024 • 22:29 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте не является трансферной целью «Баварии».

Мюнхенцы назывались одними из главных претендентов на уругвайца наряду с «Манчестер Юнайтед», однако эти сведения не соответствуют действительности. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, в настоящий момент «Бавария» не участвует в борьбе за Угарте. При этом источник подтверждает серьёзный интерес к 23-летнему хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед» – переговоры уже ведутся.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Мануэля Угарте в 45 млн евро. Игрок выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года.

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Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Мануэль Угарте трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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