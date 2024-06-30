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«Ювентус» объявил о трансфере за 50 млн евро официально

30 Июня 2024 • 16:12 Комментировать

«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о трансфере полузащитника Дугласа Луиса. В приложенном файле отмечается, что за 26-летнего бразильца туринцы заплатят «Астон Вилле» 50 миллионов евро. Рассчитываться «старая синьора» будет в течение четырёх лет.

Дуглас Луис подписал с «Ювентусом» контракт, который рассчитан до конца июня 2029 года.

В сезоне 2023/2024 Дуглас Луис провёл 53 официальных матча, в которых забил десять голов и отдал десять голевых передач на партнёров. В настоящий момент полузащитник находится в расположении сборной Бразилии на Кубке Америки.  

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Евро-Футбол.Ру,
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