«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о трансфере полузащитника Дугласа Луиса. В приложенном файле отмечается, что за 26-летнего бразильца туринцы заплатят «Астон Вилле» 50 миллионов евро. Рассчитываться «старая синьора» будет в течение четырёх лет.

Дуглас Луис подписал с «Ювентусом» контракт, который рассчитан до конца июня 2029 года.

В сезоне 2023/2024 Дуглас Луис провёл 53 официальных матча, в которых забил десять голов и отдал десять голевых передач на партнёров. В настоящий момент полузащитник находится в расположении сборной Бразилии на Кубке Америки.