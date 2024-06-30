Атакующий полузащитник Саид Бенрахма стал полноценным футболистом «Лиона». Французский клуб выкупил 28-летнего алжирца у «Вест Хэма», о чём рассказывает пресс-служба лондонских «молотобойцев».

«Вест Хэм» подтверждает, что Саид Бенрахма завершил переход в «Лион» за нераскрытую плату», - говорится в сообщении лондонцев.

«Вест Хэм» поблагодарил алжирского футболиста за выступления и пожелал всего наилучшего в будущем.

Напомним, что «Лион» арендовал Саида Бенрахма у «Вест Хэма» в феврале. С тех пор алжирец провёл за «ткачей» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса.