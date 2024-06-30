Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами

Французский «ПСЖ» хочет усилить атакующую линию команды нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом. Как сообщается на страницах Todofichajes, парижане рассматривают англичанина в качестве замены Килиану Мбаппе.

Сам Рэшфорд после неудачного сезона в «МЮ» задумался над тем, чтобы принять новый вызов. Маркус может стать новой звездой атаки «ПСЖ» после расставания с Мбаппе.

26-летний англичанин выступает за «красных дьяволов» с 2016 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2028-го. Трансферная стоимость Рэшфорда составляет 60 миллионов евро.