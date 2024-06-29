«Челси» по-прежнему изучает возможность подписания нападающего Александра Исака из «Ньюкасла» в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах The Guardian, в лондонском клубе обсуждают возможность включения в эту сделку форварда Николаса Джексона.

В то же время отмечается, что вероятность включения Джексона в сделку невысока, поскольку в западном Лондоне считают 23-летнего Николаса важным футболистом.

Ранее появлялась информация о том, что трансфер Александра Исака из «Ньюкасла» может стать для «Челси» рекордным.

«Челси» завершил прошлый чемпионат Англии на шестой позиции. В следующем сезоне команда выступит в Лиге конференций.