Бразильский вингер «Труа» Савио близок к переходу в «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Ромуло Джакомин, после покупки 20-летнего Савио «горожане» не будут отдавать его в аренду в «Жирону» или любой другой клуб. Напомним, «Манчестер Сити» договорился с «Труа» о переходе футболиста еще зимой.

Минувший сезон Савио провел на правах аренды в «Жироне», у которой один владелец с «Манчестер Сити». В каталонском клубе вингер принял участие в 41 матче, забил 11 мячей и записал на свой счет десять голевых передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Савио составляет 50 миллионов евро.