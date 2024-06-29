​Жилберто Силва: «Арсеналу» нужен хороший нападающий»

Бывший игрок лондонского «Арсенаа», 47-летний Жилберто Силва, считает, что лондонскому клубу не хватило для победы в минувшем сезоне классного нападающего. «Канониры» сражались с «Манчестер Сити», но в итоге уступили титул в самом последнем туре.

- Я не знаю, сможет ли «Арсенал» пригласить новых игроков и выиграть титул. Я считаю, что клубу нужен другой нападающий, который сможет дополнить Зинченко и играть с ним на одном уровне. О нападающих много говорят, но не так легко найти форварда, который легко адаптируется. Жезуш провёл непростой сезон и пропустил важные матчи. Уверен, что руководство поработает над усилениями, - цитирует слова бразильца derbyderbyderby.it.