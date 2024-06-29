«Манчестер Юнайтед» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает немецкий Sky Sport, «красные дьяволы» начали переговоры по защитнику Маттейсу де Лигту из «Баварии».

Источник отмечает, что за последние дни «Манчестер Юнайтед» собрал много информации о де Лигте. «Бавария» может продать 24-летнего нидерландца, если поступит подходящее предложение. Сам Маттейс готов переехать на «Олд Траффорд».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Бавария» хочет получить за де Лигта в 70 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» не готов платить так много.