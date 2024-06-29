Пальинья дал понять, что хочет перейти в «Баварию»

В последние недели и месяцы в прессе много пишут о возможном переходе полузащитника Жоау Пальиньи из «Фулхэма» в «Баварию». Сам 28-летний футболист дал комментарий на тот счёт. Представитель сборной Португалии дал понять, что хочет переехать в Мюнхен.

«Сейчас я сосредоточен на чемпионате Европы. Что касается моего будущего на клубном уровне, то оба клуба знают, где я хочу играть через несколько месяцев», - слова Пальиньи приводит B24.

Ранее появлялась информация о том, что «Бавария» сделала по Пальинье предложение, которое позиционирует как последнее. Речь идёт о сумме в 45-46 миллионов евро.