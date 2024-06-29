«Ливерпулю» и «ПСЖ» интересен форвард сборной Англии

Нападающий сборной Англии Энтони Гордон в летнее трансферное окно может сменить «Ньюкасл» на более статусный клуб. Как сообщает на своих страницах The Guardian, «Ливерпуль» сохраняет интерес к 23-летнему игроку, хотя переговоры и были прерваны после того, как стало понятно, что защитник Джарелл Куанса не станет частью сделки.

В ближайшее время «Ливерпуль» может возобновить переговоры по Гордону. Кроме того, англичанин находится на радаре «ПСЖ».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Энтони Гордона в 60 миллионов евро. В 48 матчах прошлого сезона нападающий забил 12 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.