Лондонский «Брентфорд» из АПЛ готовит самый дорогостоящий трансфер «на вход» в истории клуба. По информации The Athletic, «пчёлы» потратят 41,5 млн евро на Арчи Грэя, 18-летнего центрального полузащитника «Лидса».

Отмечается, что уже в ближайшее время сделку по переходу игрока завершат все стороны. Ранее слухи связывали 18-летнего полузащитника с «Ливерпулем» и лондонским «Челси».

Напомним, что «Лидсу» по итогу минувшего сезона так и не удалось повыситься в АПЛ, хотя команда была к этому очень близка. «Брентфорд» в духе последних сезонов сохранил своё место в Премьер-лиге, финишировав во второй половине таблицы.