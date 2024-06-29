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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за одного игрока

29 Июня 2024 • 17:14 Комментировать

Полузащитник Адриен Рабио через считанные часы обретёт статус свободного агента из-за истечения срока контракта с «Ювентусом». Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, 29-летний футболист может оказаться в «Реале» или в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что в «Реале» видят в Адриене Рабио футболиста, который способен заменить в центральной части поля Тони Крооса. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, давно проявляет интерес к французу.

В сезоне 2023/2024 Рабио провёл 38 официальных матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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