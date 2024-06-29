Клуб АПЛ нацелился на лучшего бомбардира Евро-2024 из Грузии

По итогам группового этапа лучшим бомбардиром чемпионата Европы является Жорж Микаутадзе из сборной Грузии – только он забил три гола. Как сообщает на своих страницах Le10Sport, интерес к 23-летнему футболисту проявляет «Вест Хэм». Английский клуб предложил «Мецу» за трансфер Микаутадзе более 20 миллионов евро.

При этом отмечается, что «Вест Хэму» придётся столкнуться с конкуренцией – видеть Микаутадзе в своих рядах хотят такие клубы Лиги 1, как «Ланс» и «Монако».

В сезоне 2023/2024 Жорж Микаутадзе провёл за «Мец» 31 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.