«Ливерпуль» включился в борьбу за грузина, блеснувшего на Евро-2024

Георгий Мамардашвили показывает отличную игру в рамке ворот сборной Грузии на чемпионате Европы. Как следствие, к голкиперу «Валенсии» присматриваются другие европейские клубы, более статусные. Как сообщает на своих страницах издание Marca, с учётом возможного отъезда Алиссона в Саудовскую Аравию интерес к Мамардашвили проявляет «Ливерпуль».

Отмечается, что «Ливерпулю» придётся столкнуться с конкуренцией со стороны «Ньюкасла». «Сороки» уже предлагали за 23-летнего Мамардашвили 25 миллионов евро, но услышали от «Валенсии» отказ. «Летучие мыши» хотят получить за грузинского вратаря более высокую сумму.