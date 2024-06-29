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«Ливерпуль» прервал переговоры по игроку сборной Англии

29 Июня 2024 • 13:23 Комментировать

Переговоры между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» по трансферу нападающего Энтони Гордона прервались. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Отмечается, что «Ньюкасл» был готов продать 23-летнего Гордона, учитывая своё финансовое положение. Частью сделки мог стать защитник Джарелл Куанса, хотя «Ливерпуль» не хочет терять игрока. Переговорный процесс сорвался, однако есть небольшой шанс на его возрождение.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Энтони Гордона в 60 миллионов евро. В настоящий момент футболист находится в расположении сборной Англии на чемпионате Европы.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Энтони Гордон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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