«Ливерпуль» прервал переговоры по игроку сборной Англии

Переговоры между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» по трансферу нападающего Энтони Гордона прервались. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Отмечается, что «Ньюкасл» был готов продать 23-летнего Гордона, учитывая своё финансовое положение. Частью сделки мог стать защитник Джарелл Куанса, хотя «Ливерпуль» не хочет терять игрока. Переговорный процесс сорвался, однако есть небольшой шанс на его возрождение.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Энтони Гордона в 60 миллионов евро. В настоящий момент футболист находится в расположении сборной Англии на чемпионате Европы.