«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Астон Виллы» 18-летнего полузащитника Омари Келлимана.

Контракт молодого футболиста с лондонским клубом рассчитан по схеме «6 + 1».

«Быть игроком «Челси» — это фантастика и сбывшаяся мечта. Это большой клуб с удивительной историей. С нетерпением жду, когда надену футболку», — сказал Келлиман.

За первую команду «Астон Виллы» Келлиман провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 1 миллион евро.

Напомним, прошедший сезон «Челси» завершил на шестом месте турнирной таблице АПЛ, отстав от четвёртой «Астон Виллы» на пять очков.