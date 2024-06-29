«Милан» работает над подписанием полузащитника «Челси»

Хавбек «Челси» Карни Чуквуэмека – одна из трансферных целей «Милана».

«Россонери» уже начали переговоры с лондонцами по 20-летнему игроку. По заявлениям журналиста Джанлуки ди Марцио, в «Челси» не хотели бы отправлять Чуквуэмеку в аренду с возможностью выкупа, в то время как «Милан» готов включить в сделку обязательство покупки при достижении определённых условий.

Ранее сообщалось, что «Челси» вовсе не заинтересован в аренде Карни Чуквуэмеки, поскольку высоко оценивает его перспективы в предстоящем сезоне.

«Милан» уже пытался подписать англичанина прошлым летом, но так и не договорился с «синими».