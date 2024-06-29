Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана попал на радары ещё одного топ-клуба.

В подписании футболиста сборной Бельгии заинтересован лично президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи, самому хавбеку также льстит интерес чемпионов Франции, докладывает Djamel. При этом трансферные переговоры между клубами пока не ведутся.

«ПСЖ» – не единственный претендент на 22-летнего бельгийца: слухи связывали его с возможным переходом в лондонский «Арсенал», «Баварию», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

Амаду Онана оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. В «ПСЖ» он может заменить Мануэля Угарте, который является трансферной целью всё того же «Манчестер Юнайтед».