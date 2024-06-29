Серхи Роберто решил, где хочет играть в случае ухода из «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто с высокой вероятностью сменит клуб нынешним летом.

Из-за финансовых проблем каталонский гранд не может зарегистрировать 32-летнего ветерана. Полузащитник понимает, что вряд ли сможет остаться, если ситуация не претерпит радикальных изменений, докладывает журналист Габриэль Санс. Интерес к Роберто проявляют представители Ла Лиги, среди которых «Жирона», «Валенсия» и «Севилья», а также миланский «Интер». Сам же футболист хотел бы попробовать силы в Англии.

Серхи Роберто ни разу не покидал «Барселону» с момента прихода в академию клуба в 2006 году. В прошедшем сезоне испанец отметился тремя голами и тремя ассистами в 24 матчах.