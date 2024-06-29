«Манчестер Юнайтед» может приобрести де Лигта по гораздо более низкой цене, чем «Бавария» два года назад

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может обойтись покупателям дешевле, чем предполагалось.

Нидерландец не имеет постоянного места в стартовом составе, поэтому его вероятный трансфер в другой клуб обсуждался в СМИ ещё по ходу сезона. Интерес к 24-летнему игроку, как известно, проявляет «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Джеймса Дакера, центрбек будет стоить значительно дешевле, чем два года назад, когда «Бавария» заплатила за него 65 млн фунтов стерлингов (более 75 млн евро) «Ювентусу».

Контракт Маттейса де Лигта с мюнхенцами рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 млн евро.