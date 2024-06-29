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Коутиньо выбрал новый клуб

29 Июня 2024 • 03:54 Комментировать
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Васко да Гама
отменен

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо в скором времени вернётся на родину.

32-летний футболист согласовал условия контракта с «Васко да Гама», сделка почти закрыта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Бразильцу осталось лишь добиться расторжения контракта с «Астон Виллой» – бирмингемцы, как ожидается, в ближайшее время одобрят прекращение сотрудничества с бывшим игроком «Ливерпуля» и «Барселоны».

Филиппе Коутиньо – воспитанник «Васко да Гамы». В родном для себя клубе атакующий хавбек выступал вплоть до 2008 года, после чего его купил миланский «Интер».

«Астон Вилле» Коутиньо принадлежал на протяжении двух лет. В прошедшем сезоне футболист играл в аренде в катарском «Аль-Духаиле».

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Евро-Футбол.Ру,
Васко Да Гама Филиппе Коутиньо Астон Вилла трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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